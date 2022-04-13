Erdoğan, Kabine'de alınan 3 önemli kararı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, iş istihdamı ve tarımla ilgili önemli kararlar alındığını kamuoyuyla paylaştı.

2B ARAZİLERİNİN SATIŞI 31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

2B arazilerinin satışıyla ilgili vatandaşlara müjde veren Erdoğan, "Vatandaş ve kamu arasındaki mülkiyet tartışmasına son vermek için 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık." dedi. Açıklamalarına devam eden Erdoğan daha sonra çiftçileri ilgilendiren bir kararı paylaştı.

ÇİFTÇİLERE 'HAZİNE TAŞINMAZLARI' MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 yıl süreyle Hazine taşınmazını kullanan çifçtilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanını getiriyoruz. 10 yıllık süreyi dolduranlar satın alabilecektir." ifadelerini kullandı. Son olarak iş dünyasındaki istihdam desteğine değinen Recep Tayyip Erdoğan, piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız verdiklerini belirtti.

İŞE GİREN HER BİREYE 1 VEYA 2 YILLIK İSTİHDAM GARANTİSİ

Erdoğan, "Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız veriyoruz. İstihdamda yeni bir proje hayata geçiyor. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"3 VEYA 6 AY SOSYAL DESTEK PRİMLERİNİ ÇALIŞMA BAKANLIĞIMIZ KARŞILAYACAK"

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay itibarıyla sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıl istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizin yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyoruz." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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