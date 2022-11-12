Erdoğan imzaladı, atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla dikkat çeken bir görevden alma gerçekleşti. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevine son verildi.Kararla ile ilgili Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:"Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır"

3 YILDA 5 BAŞKAN GÖRDÜ

TÜİK Başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 tarihleri arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı. Şu an kurumun başında, kurum dışından atanan Erhan Çetinkaya bulunuyor.

FATİH ŞAHİN KİMDİR?

1982 yılında Samsun'da doğan Fatih Şahin, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2011 yılında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda Uzman olmuştur. 2013-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda İç Kontrol Grup Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Bunu müteakiben 2020 yılında sırasıyla Metaveri ve Standartları Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.23 Şubat 2021- 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında TÜİK Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmüştür. Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı'nda Uzman olarak görevini yürütmekte iken 17 Mart 2022 tarihinde vekaleten TÜİK Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 22 Nisan 2022 tarih ve 31818 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜİK Başkan Yardımcılığına asaleten atanmıştır. Fatih Şahin evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

DİĞER ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre:

Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu,

Bayburt İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin,

Kilis İl Müftülüğüne Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt,

Tekirdağ İl Müftülüğüne Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök,

Manisa İl Müftülüğüne Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller,

Aksaray İl Müftülüğüne Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar,

Malatya İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım,

Erzurum İl Müftülüğüne Düzce İl Müftüsü Rüstem Can,

Düzce İl Müftülüğüne Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın,

Trabzon İl Müftülüğüne Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın,

Elazığ İl Müftülüğüne İrfan Üstündağ,

Sivas İl Müftülüğüne Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya,

Nevşehir İl Müftülüğüne Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel,

Uşak İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır,

Erzincan İl Müftülüğüne de Muharrem Gül atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Muhittin Bilge getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına da İbrahim Akın atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Evren Altay getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne Hakan Bayri atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Sevinç atandı.

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