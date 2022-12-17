Erdoğan imzaladı, atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Menderes Özlü, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Süslü atandı.
Öte yandan, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki bazı Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü pozisyonlarına da atamalar yapıldı.
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