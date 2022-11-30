Erdoğan'dan 'market' talimatı! "Kabinede arkadaşlarıma söyledim" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Gölyaka içesinde 5.9 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği Düzce'nin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. 6'lı masaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Becerebildikleri tek iş, anayasa değişikliği teklifi metni açıklamak oldu. Ucube bir teklif çıkarttılar" dedi. Erdoğan öte yandan Kabine toplantısına marketlerdeki fiyat farklarıyla ilgili verdiği talimatı duyurdu.

GENEL 30.11.2022, 14:23
Erdoğan'dan 'market' talimatı! "Kabinede arkadaşlarıma söyledim" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Düzce'nin deprem nedeniyle "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masa tarafından açıklanan anayasa değişikliği teklifi taslak metniyle ilgili de eleştirilerde bulundu. Erdoğan söz konusu teklife ilişkin "Ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim. Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki, 'bunlara ne verirsek mutlu olurlar', buna çalışmışlar. Birinin derdi kapanan belediyeler. Öbürün derdi, hazine yardımlarını en az 1'e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar" diye konuştu. Pazartesi günkü Kabine toplantısında market fiyatlarındaki farklılığın gündeme geldiğine değinen Erdoğan, "Kontrollerimizi sıklaştıracağız, daha farklı hale getireceğiz. Özellikle de fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız" dedi.

DÜZCE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçen hafta 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce'yi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum.

Seçim yaklaşıyor. Bay Kemal, göreceksiniz, tamamen bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Vizyonumuzla hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanın muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.

6'LI MASAYA TEPKİ: HANGİ AMAÇLARLA KURULDUĞU BELLİ OLMAYAN BİR YAPI
Resesyon endişenin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız.

6'lı masa olarak kamuoyu önüne çıkmakla birlikte henüz önünde arkasında kimlerin olduğu, hangi amaçlarla kurulduğu belli olmayan amorf bir yapıdır. Kendileriyle eser ve hizmet siyasetinde, vizyonda, projede yarışmak istediğimizi söyledik ama bunlar karşımıza sadece tek vaatleri Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürmek olan omurgasız, arkaik bir projeyle çıkabildi.

Dünyanın en şahane işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini alenen parlamentoda söylediler. Bunlar bu kadar beceriksiz. Becerebildikleri tek iş, anayasa değişikliği teklifi metni açıklamak oldu. Ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim. Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki, 'bunlara ne verirsek mutlu olurlar', buna çalışmışlar. Birinin derdi kapanan belediyeler. Öbürün derdi, hazine yardımlarını en az 1'e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar.

"FİYAT FARKLILIKLARINI GİDERMENİN YOLLARINI ŞİDDETLE ARAYACAĞIZ"
Gerek zincir marketlerde gerek diğerleriyle alakalı fiyatlar birisinde şöyle, birisinde böyle, söyledikleri bu. Kabine toplantımızda arkadaşlarıma söyledim: Kontrollerimizi sıklaştıracağız, daha farklı hale getireceğiz. Özellikle de fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız.
 

Muhalefetin açıkladıkları değişiklik teklifleri 6'lı masanın taraflarını siyasi çıkarlarını koruma ve halka tepeden bakan seçkinci zihniyeti yansıtan bir içeriğe sahip.

Son dönemde partimize ve ülkemize yönelik kumpasların artmasındaki hesaplardan biri 2023'ü biçimlendirme çabalarıdır.

Mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10