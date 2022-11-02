Erdoğan açıkladı: Mazot ve gübre desteği ödemeleri öne çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Çiftçilere peş peşe müjde veren Erdoğan, mazot ve gübre desteği ödemelerinin öne çekildiğini söyledi. İşte Erdoğan'ın tarımsal faaliyetlerle ilgili konuşması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tarım sektörümüzü daha da rahatlatacak bazı müjdelerimizi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteği ödemelerimizi öne çekiyoruz. Hububat üreten çiftçilerimize ödemelerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız.'' dedi.

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TARIMSAL DESTEKLEME BÜTÇESİ 34 MİLYAR TL OLDU

Erdoğan tarımsal destekleme bütçesinde yapılan artışa değinerek ''Tarımsal destekleme bütçemizi 30 kat artışla 2022 yılında 34 milyar liraya çıkardık. Geleneksel bitkisel üretimi desteklemek vaadiye verilen desteğin üst limitini yüzde 120'ye yükselttik. Ekim başı itibariyle çiftçi kayıt sistemine E-Devlet'ten erişim imkanı sağladık. Ekimden bugüne toplam 400 binin üzerinde çiftçimiz belgesini E-Devlet'ten oluşturdu.'' ifadelerini kullandı.

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