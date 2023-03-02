Erdinç Peker'den WanHaber'e özel deprem açıklaması

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Deva Partisi Van İl Başkanı ve İnşaat Mühendisi Erdinç Peker, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'taki deprem hakkında konuşan Peker, "Bu deprem bir yerde geliyorum demişti. Çünkü fay hattı yaklaşık olarak 300 yıl önce kırılmış, enerji birikmesi olan ve uzmanların ısrarla bu bölgelerde deprem bekleniyor denilmesine rağmen, tüm Türkiye olarak buna hazırlıksız yakalandık. Öncelikle bunları bir gözden geçirmemiz lazım. Türkiye'de bu saaten sonra geçmişten ders alıp uzman görüşlerine önem verip buna göre haraket etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Hasarlı binalara dikkat çeken Peker, " 1999 öncesi yapılan binalar öncelikli olmak şartı ile çevre şehircilik eli ile tüm binaların kontrollerinin yapılması lazım Yapılırken beton numunesi alınacak. Hangi binalar oturulacak hangisi yıkılacak güçlendirme ihtiyacı var mı? Bunların tespiti yapılması gerekiyor" dedi.

Yapı denetim firmalarının başında ki müdürlerin alanında uzman olmadığını belirten Peker, "İşin idareci kısmında olan yönetici olan müdürlerimizle kısmı olarak problemler yaşanıyor. Müdürlerimizin asli görevi denetim ile ilgili görevleri olmasa dahi ya da ilgili ilişkili meslek olmasa dahi oralara müdür olarak atanıyorlar. Dolayısı ile yeterli bilgiye sahip olmadığı için personeli. de çalıştıramıyor. " ifadesine yer verdi.