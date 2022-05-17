Erciş’te durum değerlendirme toplantısı
Van’ın Erciş ilçesinde okul müdürleri durum değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan milli eğitim şube müdürleri, kendi alanlarıyla ilgili talep ve sorunları dile getirdiler. 1. dönem ile 2. dönemi mukayese edip durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantı, okul müdürlerinin sorularına cevap verilmesiyle devam etti.
Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ise öğretmenlerin ders denetimi yapılması konusunu dile getirerek, “Ziyaret ettiğim okullarda ders denetimini kontrol edeceğim.
Ayrıca kardeş okul projesinde imkanı olmayan okulları imkanı olan okullarla kardeş yaptık. Umarım kardeşlerinizi sevdiniz. Son olarak öğrencilerin bu 35, 40 günü iyi değerlendirmesi ve sizlerin birebir üzerinde durmasını istirham ediyorum” dedi.
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