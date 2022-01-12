Erciş Şoförler Odası Başkanı: Van'ın en büyük ilçesinde Ulaşım Daire Başkanlığı yok!

Geçtiğimiz günlerde, Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 19. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Başkanlık için Yakup Çelik ve Nurdoğan Avcı’nın yarıştığı kongrede, 501 üye oy kullandı, bu oylardan 2’si geçersiz sayıldı. 453 oy alan Yakup Çelik, Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına seçildi. Diğer aday Nurdoğan Avcı ise 46 üyenin oyunu alabildi.

‘Erciş’in ulaşımı için büyük hedeflerimiz var’

Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yakup Çelik, seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirtti. Çelik, ulaşımdaki sıkıntıları gidereceklerini dile getirdi. Erciş’te Ulaşım Daire Başkanlığının olmadığını ve bundan dolayı yaşanan sorunları çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Çelik, “Amcam Hüsamettin Çelik, 20 yıl oda başkanlığı yaptı. Geçen yıl Covid-19’dan kaybettik. Dolayısıyla kazanmamız bizi hem sevindirdi hem de duygulandırdı. Amcam bize büyük bir miras bıraktı ve amacımız onun yolundan gitmek. Erciş’in ulaşımı için büyük hedeflerimiz var. Van’ın en büyük ilçelerinden biri olan Erciş’te Ulaşım Daire Başkanlığı yok! Ercişliler minibüs kartı almak için ta Van’a kadar geliyorlar. Bu esnafımız ve insanımız için çok büyük bir sorundur. Öncelikli hedefimiz Erciş’e bir Ulaşım Dairesi Şubesi’nin açmaktır” dedi.

‘Taksici esnafımızın büyük sıkıntıları var’

Çelik, taksicilerin yaşadığı sorunlara da değinerek, “Taksici esnafımızın büyük sıkıntıları var. Birçok taksicinin yazıhanesi yok. Yazıhanelerin bir an önce yapılacaktır. Şehir merkezinde oluşan trafik yoğunluğunu biraz azaltmak için özellikle köy minibüslerini, nakliye araçlarını şehrin belli bir bölgesine toplama alanı yaptıracağız. Üyelerimizin sürekli olarak sıkıntıları oluyor. Bunları çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel