EPDK yeni kararını duyurdu! Depremzedelerden bedel alınmayacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların, afet bölgesinde ikamet edip etmemesine bakılmaksızın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal (OHAL) süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğini duyurdu. İşte detaylar...
EPDK, depremzelerden güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.
EPDK yeni kararını duyurdu! Depremzedelerden güvence bedeli alınmayacak
EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün yaptığı toplantıda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir karar aldı. Alınan kararla afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek."
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