EPDK son verileri paylaştı: Ülkenin neredeyse yarısı faturasını ödeyemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın dikkat çektiği verilere göre Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), 2021'de dağıtım şirketlerinin 1 milyon 620 bin 64 adet müşteriye geçici gaz kesintisi uyguladı. Kesintilerin yaklaşık yüzde 73,9’unun fatura bedelinin zamanında ödenmemesi sebebiyle yapıldığı belirtiliyor.

EPDK'ya göre 2020'de 1 milyon 279 bin 990 adet müşteriye geçici gaz kesintisi yapıldı ve bunların yaklaşık yüzde 65.7’si fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle yapıldı.

15 ABONEDEN BİRİNİN GAZI KESİLDİ

Akın, konuyla ilgili yorumunda: “İktidar, 2020 yılında Karadeniz doğalgazıyla ilgili müjde vererek faturaların düşeceği vaadinde bulundu. Bu müjdeden bir yıl sonra faturasını ödeyemediği için doğal gaz kesintisi yapılan abone sayısı rekor oranda arttı.

Toplam abone sayısının 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden bir abonenin doğalgazı kesildiği ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle iktidar gizlemek istese de her apartmanda, her sokakta bir komşumuzun doğalgazı kesildi. Isınma gibi temel bir ihtiyaç artık lükse döndü.” ifadelerini kullandı.

karar