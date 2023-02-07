Enkazda uyurken kurtarılan çocuğun tepkisi

Türkiye dün tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

Yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili etkiledi.

Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışıloyor.

Ekipler ulaştıkları enkazların altında kalanları kurtarmaya çalışırken bölgeden yürekleri ısıtan güzel haberler de geliyor.

Uykusunda kurtarıldı

Bir enkaz üzerinde çalışan kurtarma ekipleri küçük bir çocuğa ulaştı.

Enkazda bitkin düşen çocuk uykusundayken kurtarıldı.

Uykulu gözlerle kurtarma ekiplerini ve ışıkları gören minik depremzede şaşkınlığını gizleyemedi.

"Ne oluyor yaa"

Küçük çocuğun 'Ne oluyor yaa' sözlerine 'günaydın' diyerek cevap veren kurtarma ekipleri de yaşanan durum karşısında tebessümlerini gizleyemedi.

Kurtarılan minik depremzede sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ensonhaber