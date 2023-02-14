Enkazda en fazla kaç gün dayanılır: ABD’li uzmanlar açıkladı

Uzmanlara göre insanların depremin enkazında ne kadar süre hayatta kalabileceği farklı faktörlere göre değişiyor.

GENEL 14.02.2023, 12:44
Enkazda en fazla kaç gün dayanılır: ABD’li uzmanlar açıkladı

Yaralanmanın ciddiyeti, enkazda ne kadar sıkıştıkları ve hava koşulları önemli faktörlerin başında gelirken, hayatta kalma buna bağlı olarak bir hafta veya çok nadir de olsa daha uzun bir süre olabiliyor.

Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri yerel uzmanlarla birlikte 6 Şubat'tan bu yana Türkiye ve Suriye’de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin ardından çoğu kurtarma, felaketten sonraki ilk 24 saat içinde gerçekleşirken uzmanlar, bundan sonra hayatta kalma şansının her geçen gün düştüğü görüşünde.

Birçok kurbanın, düşen taşlar veya diğer molozlar nedeniyle ağır şekilde yaralanmaları ve toprağın altına gömülmeleri en önemli ölüm nedeni olarak biliniyor.

SU VEYA HAVAYA ULAŞIM ÖNEMLİ

Yaralananların suya ve nefes almak için havaya ulaşmaları en önemli avantaj.

Türkiye ve Suriye’de arama kurtarma çalışmaları oldukça soğuk bir havada gerçekleşirken, hava sıcaklığı çoğu zaman eksi dereceleri görüyor.

Massachusetts Hastanesi’nde ilk yardım ve doğal felaketlerde müdahale konusunda uzman doktor Jarone Lee, “Tipik olarak, beşinci ila yedinci günden sonra hayatta kalanları bulmak çok az bir olasılık. Çoğu zaman arama ve kurtarma ekipleri bu süreden sonra aramayı bırakır. Ancak yedi günü geçtikten sonra hayatta kalan birçok insan hikayesi var. Ne yazık ki, bunların genellikle çok az olası olağanüstü bir durumdur.” diyerek duygularını dile getirdi.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’nde görevli doktor George Chiampas, “Ezilme yaralanmaları ve uzuvları kesilme riski bulunan yaralanmaları olan kişiler, en kritik hayatta kalma tehlikesi yaşayanların başında gelir. Eğer onları bir saat içinde, o altın saatte çıkarmazsanız, hayatta kalma şansı gerçekten çok düşük olur.” dedi.

KRONİK HASTALARDA RİSK SÖZ KONUSU

Chiampas, diğer kronik hastalıkları bulunanların ilaçlara bağımlı oldukları için risk grubu içinde olduklarına dikkat çekti.

Psikolojik durumun hayatta kalmak için önemli olduğunu vurgulayan Chiampas, diğer kurtulanlarla veya kurtarıcılarla hiçbir teması olmayan cesetlerin yanında mahsur kalan insanların ise kolayca umutsuzluğa düşmelerinin olumsuz etki yaratacağı uyarısında bulundu.

Kaliforniya Üniversitesi’nde ilk yardım uzmanı doktor Christopher Colwell ise yaş; fiziksel ve psikolojik faktörlerin de önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bazı gerçekten mucizevi kurtarmalar yaptığımız ve insanların korkunç koşullar altında hayatta kaldığı birçok farklı senaryo gördüğümüz oluyor. Ancak bunların daha çok genç insanlar olduğunu ve enkazda bir cep ya da hava ve su gibi ihtiyaç duyulan unsurlara erişmenin bir yolunu bulacak kadar şanslılar arasından çıktığını biliyoruz. “ diyor.

9 VEYA 15 GÜN SONRA ENKAZDAN ÇIKARILANLAR VAR

Japonya’da 2011’deki tsunami felaketinin ardından 80 yaşındaki bir kadın ile genç bir kız tamamen düzleşmiş evlerinden 9 gün sonra çıkartılmıştı.

Bundan bir yıl önce ise Haiti’de 16 yaşındaki bir kız çocuğu depremden 15 gün sonra enkazdan sağ çıkmayı başarabilmişti.

Haber7

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