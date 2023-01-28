Emniyet'e 10 bin polis kadrosu ihdas edildi

Polis olmak isteyen lisans mezunları için gözler, yeni alım sürecine çevrilmiş durumda.

Büyük merakla beklenen alım süreci ile ilgil müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni kadro ihdas edildi.

10 bin polis alımı gerçekleşecek

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin polis memuru kadrosu ihdası yapıldı.

Polis alımı şartları neler?

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

Ceza almamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2023 yılı polis maaşları

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.

2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak polis maaşı yüzde 30,5 artışla şöyle oldu:

Polis memuru (8/1) - 13.752 TL'den - 17.183 TL'ye

Başkomiser (3/1) - 15.815 TL'den - 19.769 TL'ye yükseldi.

Ensonhaber