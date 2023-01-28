Emniyet'e 10 bin polis kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin kişilik polis kadrosu açıldı.

GENEL 28.01.2023, 10:46
Emniyet'e 10 bin polis kadrosu ihdas edildi

Polis olmak isteyen lisans mezunları için gözler, yeni alım sürecine çevrilmiş durumda.

Büyük merakla beklenen alım süreci ile ilgil müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni kadro ihdas edildi.

10 bin polis alımı gerçekleşecek
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin polis memuru kadrosu ihdası yapıldı.

Polis alımı şartları neler?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
  • Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.
  • KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
  • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.
  • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
  • Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
  • Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.
  • Ceza almamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2023 yılı polis maaşları
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.

2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak polis maaşı yüzde 30,5 artışla şöyle oldu:

Polis memuru (8/1) - 13.752 TL'den - 17.183 TL'ye

Başkomiser (3/1) - 15.815 TL'den - 19.769 TL'ye yükseldi.

Ensonhaber

Yorumlar (3)
NASRALLAH 1 saat önce
POLİSLER NE İŞ YAPIYOR ALLAH AŞKINA ALTLARINDA SIFIR ARABA FUL BENZİN DOLU VE DOLGUN MAAŞ DOKUNULMAZLIK VAR OLAY OLDUĞUNDA ORTADA YOKLAR OLAY BİTİKTEN SONRA TEŞRİF BUYURUYOLAR KRAL GİBİ İŞ VALLAHİ YAN GELİP YAPMAK TAMDA BU
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ERDEM 57 dakika önce
SON BİR KAÇ YILDIR HİÇ BİR HİZMET VERMEYEN VE ÜLKEMİZE YÜK OLAN İKİ MESLEK POLİSLER VE İMAMLAR SİZ VİCDANLI MÜSLÜMANLARIN VİCDANINA SORUYORUM BU İKİ MESLEK GÜNDE KAÇ SAAT HİZMET VERİYOR TOPLAM İKİ SAATI GEÇMEZ HER CAMİİ DE 3-4 İMAM VAR 20 BİN TL MAAŞ ALIR HER BİRİSİNE BİR VAKİT NAMAZ DÜŞMÜYOR YANİ YARIM SAAT İŞ YAPIYOR VE EVİNE YADA EMLAKÇI DÜKANINA GİDER BUMU İSLAM ANLAYIŞIMIZ HANGİ AYETTE VAR YADA HANGİ HADİSTE VAR BUNLARIN ALDIĞI PARA FAİZDEN BİLE HARAMDIR
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TEYMUR 41 dakika önce
ALLAH KABUL ETMESİN MİLYONLARCA ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİKTEN BUNALIMA GİRMİŞ AMA BU HÜKÜMET TÜM KADROLARI İMAMLARA VE POLİSLERE TAHSİS EDİYOR VALLAHİ BU ŞEKİLDE NE HUZUR GELİR NEDE GENÇLER İSLAMA YANAŞIRLAR TAM TERSİ İSLAMDAN UZAKLAŞIYORLAR BUNUN VEBALI BU HÜKÜMETİ YÖNETENLERİN ÜZERİNDEDİR
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