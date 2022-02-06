Emin Tuğrul güven tazeledi
Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından yapılan seçimde Mehmet Emin Tuğrul, 120 oy farkla başkanlığa seçildi.
Van'ın en önemli odalarından biri olan Şoförler ve Otomobilciler Odası, bugün seçimini yaptı. İMKB Fen Lisesi Spor Salonu’nda yapılan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurul’unda mevcut başkan Emin Tuğrul, Faruk Alpaslan ve Zeynel Abidin aday olarak yarıştı.
Büyük bir katılımın olduğu ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde toplam 2 bin 432 üye oy kullandı. Faruk Alpaslan bin 71, Zeynel Abidin 86, mevcut başkan Emin Tuğrul ise bin 191 oy alarak güven tazeledi. 84 oy ise geçersiz sayıldı.
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