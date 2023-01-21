Emekli maaşları eksik mi yattı? SGK'dan açıklama!

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zammın ardından yeni yılda yatan ilk maaşı üzüntüye sebep oldu. Emekli vatandaşlar 2023 yılında geçerli olacak zam oranı üzerinden maaşların yatmaması üzerine arama motorlarında konuyu araştırmaya başladı. Peki, Emekli maaşları neden eksik yattı? 2023 emekli maaşları eksik mi yattı? 15 Ocak 2023 emekli maaşları neden eksik yattı? işte detaylar…

GENEL 21.01.2023, 09:42
Emekli maaşları eksik mi yattı? SGK'dan açıklama!

2023 yılını kapsayan emekli maaşı zammının ardından ilk maaşlar hesaplara yattı. Büyük bir heyecanla hesaplarını kontrol eden emekli vatandaşlar ise adeta hayal kırıklığı yaşadı. Hesaplarına maaşların eksik yattığını gören vatandaşlar konuyu araştırmaya başladı. Yeni yılda yüzde 30 zamlı yatması beklenen maaşlarını eksik yatması tepki de çekti.

Çok sayıda emekli vatandaşın hesabında en az 6 bin lira olması beklenen rakamın 5 bin, bazı hesaplarda ise 5 bin 200 lira gibi seviyelerde olması merak konusu oldu. Peki, Emekli maaşları neden eksik yattı? 2023 emekli maaşları eksik mi yattı? 15 Ocak 2023 emekli maaşları neden eksik yattı? detaylar haberimizde…

EMEKLI MAAŞLARI NEDEN EKSIK YATTI? 2023 EMEKLI MAAŞLARI EKSIK MI YATTI? 15 OCAK 2023 EMEKLI MAAŞLARI NEDEN EKSIK YATTI?

Yeni yılla birlikte emekli maaşlarında yüzde 30 zam yapılacağı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. İlk olarak yüzde 25 zam yapılacağı açıklamasının ardından refah payıyla bu oran yüzde 30’a çıkarılmıştı. Milyonlarca emekli vatandaşı sevindiren bu haberin ardından ise gözler banka hesaplarına çevrilmişti. Yeni yılda yatan ilk emekli maaşı hayal kırıklığına yol açtı.

Yeni yılda emekli maaşının çok sayıda vatandaşın hesabına eksik yatırıldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Fakat milyonlarca emeklinin hesabına yatırılan maaşla refah payının hesaplanmaması dikkati çekti.

15 Ocakta yayımlanan Resmi Gazete’deki karara göre refah ayı yürürlüğe girmişti. Hesaplara eksik yatırılan refah payının gelecek günlerde yatırılması bekleniyor. Öte yandan konuya ilişkin hatanın SGK’dan kaynaklandığı ve resmi bir açıklama beklendiği bildirildi.

Konu kapsamında çok sayıda vatandaş çeşitli platformlarda şikayetini dile getirmeye çalıştı.

SGK'DAN 'DÜŞÜK MAAŞ' İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

SGK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtildi.

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Süperhaber

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