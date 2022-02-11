Elektronik sigara nedir? Zararları nelerdir?

Günümüzde sigarayı bırakma yolunda olanların tercihi elektronik sigara oldu. Peki elektronik sigara nedir? Zararları nelerdir?

GENEL 11.02.2022, 10:04 11.02.2022, 10:12
Elektronik sigara nedir? Zararları nelerdir?

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Taşkın, günümüzde elektronik sigara tüketimindeki artışlara dikkat çekti. Sigaraya göre daha az zararlı olarak lanse edilen elektronik sigaraların da en az sigara kadar sağlığa zararlı olduğunu belirten Uzman Dr. Volkan Taşkın, "Elektronik sigaralar, tütün sigaralarından daha farklı kanserojen maddeler içermektedir. Kişilerde akciğer ödemi ile ani ölümlere sebep olabilir.

İlerleyen dönemlerde kanser yapıcı etkileri daha net anlaşılacaktır" dedi. Sigara ve tütün ürünlerinin bugüne kadar insanlığa en çok zarar vermiş ve vermeye devam eden zararlı alışkanlıkların başında geldiğini anlatan Dr. Volkan Taşkın, "Maalesef tütün endüstrisi giderek artmaya ve çeşitlenmeye devam etmektedir. Günümüzde sigaranın zararları bilinmesine rağmen yüksek kullanım oranları bulunmakta ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sigaranın içerisinde yaklaşık 80 tanesi kanserojen olmak üzere 4 bine yakın kimyasal madde bulunduğunu vurgulayan Volkan Taşkın, "Özellikle en tehlikelileri; arsenik, formaldehit, gübrenin ana maddesi amonyak, aseton, pil bataryalarında bulunan kadmiyum gibi maddelerdir“ şeklinde konuştu. Sigaranın aktif veya pasif içiciliği birçok kişide her geçen gün KOAH ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara neden olduğunu aktaran Uzm. Dr. Taşkın, sigaraya maruz kalan hastaların nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma ve solunum yetmezliği gibi çok zorlu bir hastalık sürecine girebileceklerini de söyledi.

"Sigara ile dost olursak, hastalıklar da bizimle dost olur"

Dr. Taşkın sigara bağımlılığı hakkında da bilgiler vererek, "Sigaranın içindeki bağımlılık yapıcı madde nikotindir. Sigara bırakmada en önemli nokta kişinin bırakma konusunda istekli ve kararlı olmasıdır. Nikotin yerine koyma tedavileri ve moraterapi gibi diğer alternatif tedaviler ile destek sağlanabilir. Sigarayı bırakan kişide ilk yarım saat içinde nabız ve kan basıncı normale döner, 6-8 saatlik sürede kandaki karbonmonoksit düzeyi düşer, 24 saatte ise akut miyokard enfarktüsü geçirme riski yarıya iner.

Daha sonra geçen günler ve yıllar içinde çeşitli hastalıkların riskinde önemli azalmalar olur. Uzun süre sigara içmiş kişilerin sigarayı bıraksalar bile akciğer kanseri ve KOAH riski azalmakla birlikte devam eder. Bu yüzden 50 yaş ve üzerinde sigara içme hikayesi olan kişilerin mutlaka sağlık kontrolünden geçmeleri önerilmektedir. Sonuç olarak sigara ile dost olursak, hastalıklar da bizimle dost olur. Sağlıklı bir hayat sürmek için sigaradan uzak duralım“ diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yorumlar (0)
-3
kapalı
Namaz Vakti 11 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 23 49
2. 1461 Trabzon FK 23 49
3. Sivas Belediyespor 23 44
4. Bodrumspor 23 43
5. Somaspor 23 41
6. Çorum FK 23 40
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 23 40
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 23 39
9. Afjet Afyonspor 23 38
10. Ankaraspor 23 32
11. Serik Belediyespor 23 29
12. Etimesgut Belediyespor 23 29
13. Diyarbekirspor 23 28
14. İnegölspor 23 28
15. Adıyaman FK 23 25
16. Turgutluspor 23 23
17. Sarıyer 23 22
18. Ergene Velimeşespor 23 18
19. Kahramanmaraşspor 23 13
20. Niğde Anadolu FK 23 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14