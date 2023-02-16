Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'ın depremden etkilenen şehirler kapsamına alınarak, afet bölgesi ilan edilen 11'inci il olduğunu duyurdu.
Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sabah saat 04.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
Yaşanan mucizevi kurtuluşlar, depremzedelere, ekiplere ve milyonlara derin nefes aldırdı.
10 ili büyük ölçüde etkileyen depremden Elazığ'da etkilendi.
Dün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Elazığ'da depremden yoğun etkilendiğini belirterek okulların 1 Mart'ta açılacağını açıkladı.
Bugün de Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
"Elazığ afet bölgesi ilan edilecek"
Ömer Çelik, depremden etkilenen Elazığ'nın da afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı.
Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir.
Afet bölgesi sayısı 11’e çıktı
Alınan bu kararın ardından afet bölgesi sayısı 11’e çıkmış oldu
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