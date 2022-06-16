Ekonomi Konseyi’nin gündemi: Van Uçamıyor

Son zamanlarda kentin en önemli gündemlerinden biri olan Van’daki hava yolu ulaşımı, Ekonomi Konseyi’nin de ilk gündemi oldu. Van Ekonomi Konseyi, Türkiye’nin nüfus oranı bakımından en büyük 19’uncu şehri olan Van’daki hava yolu ulaşımında yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini açıkladı.

GENEL 16.06.2022, 18:13
Ekonomi Konseyi’nin gündemi: Van Uçamıyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Van Ticaret Borsası, Van Organize Sanayi Bölgesi, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Tuşba Ziraat Odası, Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Van İl Koordinasyon Kurulu, Van İş Geliştirme Merkezi, Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Van Dinamik Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Van Girişimci İş İnsanları Derneği, Van Sanayici ve İş Adamları Derneği, Van Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği, an Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Van Perakendeciler Federasyonu, Van Gölü Havzası Turizm Derneği ve Van Otelciler ve Turizm Derneği’nin çatısı altında olduğu Van Ekonomi Konseyi, ildeki hava yolu ulaşımındaki sıkıntılara işaret etti.

YOLCU SAYISINA RAĞMEN SEFER SAYISI AZALDI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “1 milyon 200 bin nüfusuyla ülkenin en kalabalık 19’uncu ili olan şehrimiz, kara ve hava ulaşımının yanı sıra kısmen deniz ve demiryolu ulaşımına sahip nadir kentlerden bir tanesidir. Turizmde parlayan yıldız olan ilimiz, ülkenin en doğusunda yer alması ve uzaklık nedeniyle ulaşımda genellikle havayolunu tercih etmektedir.

Şehrimizin potansiyel yolcu sayısının yanı sıra İranlı misafirlerin de uçak tercihi havayolu ulaşımının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu önem, her yıl artan yolcu sayısı ile açık bir şekilde görülmektedir. Mayıs 2021 yılında 5 bin 648 olan uçak trafiği Mayıs 2022’de 4 bin 933’e düşmüştür. Buna karşın 451 bin 371 olan yolcu sayısı 524 bin 111’e çıkmıştır. Azalan sefer sayısına rağmen artan yolcu sayısının dikkate alınmalıdır.

Hali hazırda günlük 9 ile 12 arası uçak seferi kentin ihtiyacına karşılık verememekte, bilet sorunu yaşayan vatandaşlarımız bölgedeki diğer havalimanlarını kullanmaktadır. Buna bağlı olarak turizm acenteleri grup yolcularını ya başka havalimanına yönlendirmekte ya da grupları iptal etmek zorunda kalmaktadır. İptaller konaklama sektörü ve diğer organizasyonların sekteye uğramasına neden olmuştur.

Şehrimizin uzak mesafede olması ve buna bağlı kar marjının düşük olmasını bahane göstererek havayolu şirketlerinin yakın mesafe uçuşlarını tercih etmesi, yaz (tatil) sezonuyla birlikte iç hatlardaki uçakların dış hatlara yönlendirilmesi nedeniyle şehrimizdeki uçak sayılarının azaltılması kabul edilemez bir durumdur. En azından devlete ait Türk Hava Yolları’nın bu bakış açısını değiştirmesi ve dünyanın birçok noktasına yaptığı uçuşlardan ziyade ülke içerisinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi öncelemesi ve uçak sefer sayısını artırması gerekmektedir” denildi.

VAN’IN SEFER SAYISI, TRABZON’DAN 2-3 KAT DAHA AZ

Açıklamanın devamında ise, “Nüfusu ve potansiyeli bakımında Trabzon’dan yaklaşık 2 kat büyük olan ilimiz ne yazık ki uçak seferleri bakımından 2 hatta 3 kat daha azdır. Şehrimizde değişkenlik göstermekle birlikte 9 ile 12 arasında uçuşlar yapılırken, Trabzon’da bu sayı 30’dur. Trabzon’da Mayıs 2021’de 616 bin 115 uçak trafiği yaşanırken Mayıs 2022’de ise bu rakam 977 bin 300’e yükselmiştir.

Nüfusu 820 bin olan Trabzon’da artan seferlere karşılık olarak ilimizdeki sefer sayılarının artırılması ve günlük olarak 30-35 arasında seferin gerçekleştirilmesi şarttır. Yaz sezonunun başlaması ve ilimizdeki etkinlikler başta olmak üzere, iş insanlarımızın, hastası olan vatandaşlarımız ile okulları nedeniyle ilimizden ayrılan ve gelecek olan öğrencilerimizin uçak bileti bulma konusunda yaşadıkları sorunun biran evvel çözüme kavuşturulmasını beklemekteyiz. %50 kapasiteyle uçuşların yapıldığı havalimanları yerine günlerce bilet bulmak zorunda kalan vatandaşlarımızın mağduriyeti göz önüne alınarak, uçak sefer sayılarının arttırılmasını ve ek seferlerin bırakılması elzemdir” ifadeleri yer aldı.

Bölgegazetesi

Yorumlar (5)
Vanlı 22 saat önce
Van ın siyasetçileri Van a ihanet ediyor.Eskiden günde 2 sefer uçuş yapan uçak firmaları şimdi 3 günde 1 uçuş gerçekleştiriyor.Bu büyük bir sorundur VN için.1250 TL ye bilet bulamıyoruz. Mecbur bu kentten taşınıp gideceğiz artık.
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FAYSAL 20 saat önce
YA Bİ ZAHMET YEMİN EDERİM TOPUNUZ TOPLANSA BİR İŞ YAPAMIYORSUNUZ. ADAMLAR YOLCU OLMAYAN HAVALANALRINA HAVALANI YAPTI PİST YAPTI SİZ UÇAK İNDERTMIYORSUNUZ PARANIZLA. YAZIK Kİ VANDAKİ BU YÖNETİM AŞİRET AĞALIK REJİMİNİZ. BİR İŞ YAPIN YAZIK SİZ BAŞKAN YONETİCİ VE MİLLETVEKLLERİ
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Yasar Dirik 18 saat önce
En kisa zamanda ucak seferlerinin artirimasi acilen gerekmektefir ilgililerin buna en kisa zamanda ilgilenmelerini isyiyoruz saygilarimla
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Yok 8 saat önce
Çalmasanız uçacak
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Ekrem rasim 2 saat önce
Size zahmet olacak şu işi bı çözün çözemeyecekseniz bırakın başkası çözsün
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