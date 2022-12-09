Ehliyet almak isteyenler dikkat! Sınav, harç bedeli derken maliyet yeni yılda 10 bin TL'nin üzerinde olacak

2022'de 130 lira yazılı sınav harcı, yazılı sınavı geçtikten sonra 160 lira direksiyon sınav harcı ödeniyor ve eğitimlere başlanıyor. Kurs ücreti 7 bin 60 lira.

B SINIFI EHLİYETİN MALİYETİ 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

2023 yılında ise B sınıfı ehliyet harcı bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Yani B sınıfı bir ehliyetin maliyeti 10 bin TL'nin üzerine çıkacak.

A SINIFI EHLİYETİN HARCI 825 LİRA 87 KURUŞA YÜKSELECEK

Yeni yılda, motosiklet sürmek için gereken A sınıfı ehliyetin harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa yükselecek. Zam gelmeden ehliyet almak isteyenler, Aralık ayında kurs kontenjanlarını doldurdu.

ÜCRETLER İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

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