Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor: Artık E-Devlet üzerinden yapılacak
Millî Eğitim Bakanlığı ehliyet alacaklara zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlattı. Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti "e-Devlet" üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı.
Millî Eğitim Bakanlığı'ndan ehliyet alacakları ilgilendiren son dakika haberi geldi. Millî Eğitim Bakanlığı motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi. Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişinin sertifika aldığı aktarılan açıklamada, sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenip, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtıldığı hatırlatıldı.
Kursiyerlerin, bu sertifikalar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
İŞLEMLER DAHA KOLAY OLACAK
"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV AŞ tarafından ortaklaşa yürütülen 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu' projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak. Bugün başlayan proje sayesinde kağıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak."
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