Edremit’te kurban kesim yerleri belirlendi
Van’ın Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını birçok alanda sürdürürken, vatandaşların kurbanlık kesimlerini sağlıklı bir şekilde yapması için de kesim yerlerini belirledi.
Denetimler sıkılaştırıldı
Edremit Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Bayramı dolayısıyla talep artışı yaşanan kasap, fırın, market, kuaför ve toplu tüketim iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara ise gerekli uyarılarda bulunuyor.
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