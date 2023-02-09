Edremit Belediyesi ekipleri bugün 2 kişiyi kurtardı

Depremden hemen sonra Malatya’ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD yetkililerinin koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleriyle ortak Efruz Sitesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 3 aylık hamile Rama Şeyh (24) ve kayınvalidesi Fetva Şeyh’i (50) enkazdan sağ olarak çıkardı. Kurtarma çalışmalarından Rama Şeyh’in 3 yaşındaki oğlu Used Şeyh’in ise cansız bedeni çıkarıldı.

Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.