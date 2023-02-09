Edremit Belediyesi ekipleri bugün 2 kişiyi kurtardı
Van’ın Edremit Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya’da gerçekleştirdiği çalışmalarda aynı aileden 2 kişiyi canlı olarak kurtardı.
Depremden hemen sonra Malatya’ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD yetkililerinin koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Jandarma ekipleriyle ortak Efruz Sitesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 3 aylık hamile Rama Şeyh (24) ve kayınvalidesi Fetva Şeyh’i (50) enkazdan sağ olarak çıkardı. Kurtarma çalışmalarından Rama Şeyh’in 3 yaşındaki oğlu Used Şeyh’in ise cansız bedeni çıkarıldı.
Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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