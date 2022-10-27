E-Devlet sistemi değişiyor! Yeni dönem başlıyor

Kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması öngörülen e-Devlet Kapısı'nda Yapay Zeka Temelli Çevrim İçi Destek Sistemi hayata geçirilecek. Bununla beraber bütünleşik hizmet sayısı 120'ye çıkarılacak...

GENEL 27.10.2022, 13:27
E-Devlet sistemi değişiyor! Yeni dönem başlıyor

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

e-Devlet Kapısı'na "Çalışma Hayatım", "İkametgahım", "Araçlarım" gibi yeni hizmetler başlıkları dahil edilerek, bütünleşik hizmetlerin sayısında artış sağlandı.

Bu yılın eylül ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 901 kurum ve kuruluşun 6 bin 801 hizmetine ulaşılabiliyor. e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamaları üzerinden de 3 bin 731 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden aynı dönem itibarıyla 60,7 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade ediyor.

AB&NBSP;ORTALAMASININ SEVİYESİNİ YAKALADI

2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı geçen yıla göre yaklaşık 10 puan artarak bu yıl yüzde 68,7 oldu. e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 64,4 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kullanılan kişisel bilgilere erişim ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 48,5 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma, yüzde 44,1 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme izliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) yayımladığı 2022 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye, kullanıcı odaklılık, şeffaflık ve temel sağlayıcılar başlıklarında sırasıyla yüzde 93, yüzde 62 ve yüzde 79 seviyesinde olan AB (27+) ortalamalarının üzerinde bir performans ortaya koydu. Ülke, sınır aşan hizmetler başlığında yüzde 54'lük oranla AB (27+) ortalaması seviyesini yakaladı.

BÜTÜNLEŞİK HİZMET SAYISI 120'YE ÇIKARILACAK

Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bakış açısıyla etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumu ve kullanımının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan bütünleşik hizmet sayısı gelecek yıl 120'ye çıkarılacak. Burada yaşlı ve engelli kullanıcılara yönelik hizmet erişilebilirliği seçenekleri artırılacak.

Haber7

Yorumlar (0)
14
hafif yağmur
Namaz Vakti 27 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9