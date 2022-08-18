e-Devlet'e erişim artık tamamen ücretsiz! İnternet paketine ihtiyaç kalmadı

evlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni hizmetleriyle gelişmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açılamada "Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz:

Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak." ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de daha önce evrakla halledebilen resmi işlemleri dijital ortama taşıyarak kolaylık sağlayan e-Devlet, artık mobil internet paketlerinden harcamayacak.

e-Devlet KAPISI'NDA KULLANICI SAYISI 60 MİLYONU GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada e-Devlet'i kullanan aktif kullanıcı sayısını 60 milyon olarak açıklamıştı.

Ayrıca Koç aynı açıklamada 2008'de hayata geçirilen uygulamada bugün 886 kuruma ait 6 bin 665 dijital hizmet sunulduğunu söylemişti.

Haber7