Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye Ukrayna Rusya bakın kaçıncı oldu

Askeri güç, ekonomik durum, lojistik yeterlilik ve coğrafyaya kadar değişen çeşitli kategorilerde puan verilerek oluşturulan Global Firepower'in verilerine göre dünyanın en güçlü orduları belli oldu.

İşte en güçlü ordular...

25. Ukrayna

24. Vietnam

23. Polonya

22. Tayvan

21. Kanada

20. İsrail

19. Avustralya

18. İspanya

17. Suudi Arabistan

16. Endonezya

15. Almanya

14. İran

13. Mısır

12. İtalya

11. Türkiye

10. Pakistan

9. Brezilya

8. Birleşik Krallık

7. Fransa

6. Güney Kore

5. Japonya

4. Hindistan

3. Çin

2. Rusya

1. ABD

İnternehaber