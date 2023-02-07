Dünyadan arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Türkiye 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde korkunç bir deprem yaşandı.

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.

Ölü sayısı 3 bin 381'e çıktı

Büyük depremde ölü sayısı toplamda 3 bin 381'e ulaşırken, yaralı sayısı 20 bin 426'ya çıktı.

Farklı şehirlerden yardım ekipleri yola çıkarken, arama kurtarma çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Dünya seferber oldu

Depremin ardından tüm dünya Türkiye için seferber oldu.

Türkiye'nin ulusal yardım talebinin ardından birçok ülke uzman arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye göndermeye başladı.

Pakistan

Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla bu sabah Türkiye’ye doğru hareket etti. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi’deki Chakala Hava Üssü’nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağının Adana’ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Meksika

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

Fransa

Fransa’nın Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla gönderdiği 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı bildirildi.

Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter’dan paylaştı.

Japonya

Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Arama kurtarma ekibi şefi Hideaki Yamamoto, Japonya olarak Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

Cezayir

Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

89 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi Gaziantep havalimanına ulaştı.

Rusya

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere Rus arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları gönderildiğini bildirdi.

Kurenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye ile Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den 40 kişilik arama ve kurtarma ekibi ile 10 köpek Türkiye'ye hareket etti.

Hırvat ekip, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran tarafından uğurlandı.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı’nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye doğru hareket ettiği ifade edildi.

Macaristan

İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Bence Retvari yaptığı açıklamada, Macaristan Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı 55 kişilik arama kurtarma ekibinin depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Almanya

Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip Gaziantep'e ulaştı.

Gürcistan

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'de, Gürcistan Acil Durum Yönetim Hizmeti Başkanı Teimuraz Mgebrişvili'nin yönetiminde görev yapacağı kaydedildi.

Arnavutluk

Arnavutluk Savunma Bakanlığı da 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını duyurdu.

Bulgaristan

Bulgaristan`ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, Kapıkule Sınır Kapısı`ndan Türkiye'ye geçti.

Özbekistan

Özbekistan'ın kurtarma ekibi, özel araç ve ekipman ile insani yardımı taşıyan uçağı Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Sırbistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye hareket etti.

Tayvan

Tayvan'dan da bir arama ve kurtarma ekibi, Taoyuan Uluslararası Havaalanı'ndan yola çıktı.

Çekya

Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye`ye gönderdi.

Kırgızistan

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekibi beraberinde iki özel eğitimli köpekle birlikte Türkiye'ye gönderdi.

Lübnan

Lübnan'dan da 83 kişilik arama kurtarma ekibi THY uçağıyla Adana'ya hareket etti.

Malta

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılmasına destek verecek Malta ekibi, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Ayrıca Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Tunus, Filistin, Irak, Bahreyn, Libya, İran ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

Çin

Asya ülkesi, depremlerin ardından afet kurtarma çalışmalarına destek için sivil yardım ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Arama kurtarma teşkilatı Ramunion'a bağlı 8 kişilik ekip, kurtarma radarı, enkaz keski araçları ve özel eğitimli bir köpek ile yola çıktı.

Ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma görevlerinde geniş tecrübeye sahip olduğu belirtilen ekibin, yarın öğle saatlerinde afet bölgesine ulaşması bekleniyor.

Ensonhaber