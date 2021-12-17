Düğünde 'halay başı olma' kavgası

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde, bir düğün salonunda yapılan düğüne katılan Suriye uyruklu davetliler arasında iddiaya göre 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE BIÇAK ÇEKTİLER: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Gerginliğin artması sonucu düğün salonundan çıkartılan kişiler, tartışmayı sokakta da sürdürdü. Kısa süre sonra taraflar bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada Bozhan Hamiş, Muhammed Hamiş ve Velid Hamiş (22), aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, sağlıkçılar da yaralılara müdahale etti. Çok kan kaybettiği belirlenen Bozhan Hamiş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Bozhan Hamiş, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Soruşturma başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.dha