Dokunulmazlığı kaldırılıyor! HDP'li Semra Güzel için komisyon kararını verdi

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram canlı yayında şu bilgileri aktardı:

TBMM Hazırlık Komisyonu son kararını verdi. Oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. Komisyon Başkanı Ramazan Can, oy çokluğuyla kararın verildiğini duyurdu. 8 Şubat'a kadar Komsiyona süre verildi, kararın olduğu bir rapor yazılacak. Rapor da 17 Şubat'ta Karma Komisyon'a sunulacak.

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