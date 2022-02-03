Dokunulmazlığı kaldırılıyor! HDP'li Semra Güzel için komisyon kararını verdi
TBMM Hazırlık Komisyonu oy cokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram canlı yayında şu bilgileri aktardı:
TBMM Hazırlık Komisyonu son kararını verdi. Oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verildi. Komisyon Başkanı Ramazan Can, oy çokluğuyla kararın verildiğini duyurdu. 8 Şubat'a kadar Komsiyona süre verildi, kararın olduğu bir rapor yazılacak. Rapor da 17 Şubat'ta Karma Komisyon'a sunulacak.
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