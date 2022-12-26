Doğuda en çok şirket Van'da kuruldu! İşte kurulan şirket sayısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2022 Ocak-Kasım arasında kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre bu yılın 11 ayında Van'da 690 şirket kuruldu. Ocak - Kasım 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 690 şirketle Van oldu.

GENEL 26.12.2022, 08:53 26.12.2022, 08:56
Doğuda en çok şirket Van'da kuruldu! İşte kurulan şirket sayısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Ocak - Kasım 2022 sürecinde en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 527 şirketle Malatya, 353 şirketle Elazığ, 338 şirketle Erzurum izledi.

Ocak - Kasım döneminde Ağrı'da 154, Erzincan'da 110, Bitlis'te 190, Muş'ta 123, Iğdır'da 96, Bingöl'de 99, Hakkâri'de 87, Kars'ta 51, Tunceli'de 35 ve Ardahan'da 16 şirket kuruldu.

Verilere göre Kasım ayında Van'da 97 şirket, 2 kooperatif kurulurken, 19 tane ise Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda Van'da 7 şirket, 2 kooperatif tasfiye olurken, 4 şirket, 1 kooperatif, 19 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. 2022 Ocak-Kasım döneminde Van'da 697 şirket, 16 kooperatif, 198 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 58 şirket, 7 kooperatif ise tasfiye oldu.

Bu dönemde Van'da 54 şirket, 6 kooperatif ve 135 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi ise kepenk indirdi. 2022'nin ilk 11 ayında, 2021'in ilk 11 ayına göre kurulan şirket sayısı %25,3 kurulan kooperatif sayısı %35,1 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %3,5 azaldı. 2022'nin ilk 11 ayında, 2021'in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısında %49,8 kapanan kooperatif sayısı %14,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %8,9 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %29,2 ARTIŞ OLDU

Kasım 2022'de, Kasım 2021'e göre kurulan şirket sayısı %29,2 kurulan kooperatif sayısı %85,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %3,2 arttı. Kasım 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %6,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %29,8 artmış olup kapanan kooperatif sayısında %11,4 azalış oldu.

KASIM 2022'DE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %7,9 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %5,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %4,2 kurulan kooperatif sayısı %7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %3,4 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında %8,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %9,9 artış gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi

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