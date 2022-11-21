Doğu'da en çok şirket Van'da kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2022 Ocak-Ekim arasında kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre bu yılın 10 ayında Van'da 600 şirket kuruldu. Ocak - Ekim 2022 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 600 şirketle Van oldu.

GENEL 21.11.2022, 09:51
Doğu'da en çok şirket Van'da kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Ocak - Ekim 2022 sürecinde en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 472 şirketle Malatya, 320 şirketle Elazığ, 303 şirketle Erzurum izledi. Ocak - Ekim döneminde Ağrı'da 137, Erzincan'da 99,Bitlis'te 169, Muş'ta 110, Iğdır'da 82, Bingöl'de 93, Hakkâri'de 71, Kars'ta 47, Tunceli'de 35 ve Ardahan'da 10 şirket kuruldu.

Verilere göre Ekim ayında Van'da 70 şirket, 9 kooperatif kurulurken, 18 tane ise Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda Van'da 4 şirket tasfiye olurken, 3 şirket, 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. 2022 Ocak-Ekim döneminde Van'da 600 şirket, 14 kooperatif, 179 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 51 şirket, 5 kooperatif ise tasfiye oldu.

Bu dönemde Van'da 50 şirket, 5 kooperatif ve 116 Gerçek Kişi Ticaret İşletmesi ise kepenk indirdi. 2022'nin ilk 10 ayında, 2021'in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı %24,9 kurulan kooperatif sayısı %30,5 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %4,1 azaldı. 2022'nin ilk 10 ayında, 2021'in ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısında %55,9 kapanan kooperatif sayısı %19,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %6,7 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %33,3 ARTIŞ OLDU

Ekim 2022'de, Ekim 2021'e göre kurulan şirket sayısı %33,3 kurulan kooperatif sayısı %48,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,4 arttı. Ekim 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %13,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %26,5 artmış olup kapanan kooperatif sayısında %7,0 azalış oldu.

EKİM 2022'DE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %13,2 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %4,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %14,9 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %13,2 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %14,1 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında %17,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %37,6 artış gerçekleşti.

EKİM 2022'DE BİN 651 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Ekim 2022'de kurulan 1.651 yabancı ortak sermayeli şirketin 841'i Türkiye, 144'ü Rusya Federasyonu, 96'sı İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 1.615 yabancı ortak sermayeli şirketin 151'i anonim, 1.500'ü limited şirketinden oluşuyor.

2022 yılında kurulan şirketlerin 2.556'sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 890'ı Gayrimenkul acenteleri ve 782'si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 80,6'sı yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

Van Bölge Gazetesi

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