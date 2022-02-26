Doğu Anadolu’nun en büyük Yapı Fuarı Van’da yapılacak

Van’da düzenlenecek ‘Yapı Fuarı’nın zirvesi, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anatolia Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Can Çelik, Van İpekyolu Fuar A.Ş. Koordinatörü Yakup Karaer ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Vahap Yönten’in katılımlarıyla rektörlük makamında gerçekleştirildi.

19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük fuarı olma niteliğini taşıyacak ‘Yapı Fuarı’ hakkında Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile istişarelerde bulunulan zirvede, mimarlık-mühendislik ve üretim-sanayi gibi konular ele alındı.

Van YYÜ’nün öğretim üyeleri tarafından inşaat, yapı ve çevre konularında yapılan akademik derlemelerin kabul edildiği zirvede, fuarda, Van YYÜ öncülüğünde bir konferansın verilmesi ve sunulacak bildirilerin üniversite bünyesindeki Fen Bilimleri Enstitü Dergisinde özel sayı olarak basılması da kararlaştırıldı.

Bölgede ilk olma özelliği taşıyacak olan ‘Yapı Fuarı’ zirvesinin üniversitede yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yapılacak fuarın sürdürülebilir kalkınma adına hem yerel yönetimlere hem de kentlerdeki idari yönetimlere yol göstereceğini belirtti. Misafirperverliklerinden ve konuya gösterdikleri hassasiyetlerinden ötürü Rektör Şevli’ye teşekkür eden konuklar ise, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin fuara dâhil olmasıyla fuarın niteliğinin daha da artacağı kanaatinde olduklarını ifade ettiler,

Bölgehastanesi