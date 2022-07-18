Doğal gaz, elektrik, doğum, eğitim desteği paraları yatırılıyor 12 ay boyunca devlet tarafından ödenecek

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti... Milyonlarca kişiye doğal gaz faturası, elektrik faturası, doğum ve eğitim desteği ödenecek. 'Türkiye Aile Destek' projesi kapsamında hak sahiplerine ödemeler önümüzdeki günlerde yatırılacak.

GENEL 18.07.2022, 10:33
Doğal gaz, elektrik, doğum, eğitim desteği paraları yatırılıyor 12 ay boyunca devlet tarafından ödenecek

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550-600 lira arasında destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak. İşte milyonlarca vatandaşı kapsayan destek paketi ile ilgili tüm detaylar...

Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Elektrikten, doğalgaza, eğitim desteğinden doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyarlık 'Türkiye Aile Destek' projesi kapsamında hak sahiplerine ödemeler önümüzdeki günlerde yatırılacak. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550-600 lira arasında destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak.

27 Haziran'da başladı

Hükümet 2021'de 97.8 milyarlık sosyal yardım yaptı. Hâlihazırda bakanlık olarak evinde engelli ve yaşlısı olan ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyordu. Yeni sosyal yardım paketi ile yaşlı ve engellisi olmayan fakat ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği verilecek.

Evde bakım yardımı alan aileler de destekten faydalanamıyordu bu paket ile destek sağlanmış olacak. Dört gözle beklenen destek programına başvurular e devlet üzerinden 27 Haziran'da başladı. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

1 milyon çocuğa destek

1 milyon çocuğa anaokulu desteği verilecek. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının anaokulu eğitiminden yararlanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde destek sağlanacak. Ailelerin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Çocuklara eğitim desteğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlayacak.

Evde bakım yardım alanlara elektrik desteği

Aile destek programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyoekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. 2021'de 97.8 milyar TL sosyal destek verildi. Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden Evde Bakım Yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu. Artık Evde Bakım Yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek.

internethaber

Yorumlar (2)
Memoo 5 saat önce
Ne yaparsan yap artık akp devri bitti.
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Murat 4 saat önce
Sayin cumhur başkanim Emekliler gecinemiyor biz emeklilerde elektirik dogal gaz yardimindan yararlanmak istiyoruz lutfen zor durumdayiz
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