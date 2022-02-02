Din-Bir-Sen Genel Başkan yardımcısı Van’da konuştu: ‘Doğu’daki öğrencilere haksızlık yapılıyor’

Din-Bir-Sen Genel Başkan yardımcısı Yusuf Adli bir dizi ziyaret için Van'a geldi. Van’ da sendika binasında il yönetimi ile bir araya gelen Yusuf Adli açıklamalarında bu yıl yapılan 4/B sözleşmeli imam hatip Müezzin kayyum ve Kur'an kursu öğreticisi alım sınavlarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki komisyonlarda adaletsizlik yapıldığını dile getirdi.

Diğer bölgelerde Komisyon başkan ve üyelerinin kendi eğitim merkezlerinden olduğunu sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki komisyon başkan ve üyelerinin farklı illerden gönderilerek komisyon oluşturulduğunu söyleyen Adli, bu şekilde komisyonların oluşturulmasının hakkaniyete uygun olmadığını dile getirerek, geçen sene de aynı şekilde bütün bölgelerin sınav komisyon başkanları da sınav komisyonu üyeleri de kendi illerinden oluşmasına rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Komisyon başkan ve komisyon üyelerinin tamamı farklı illerdeki eğitim merkezlerinden oluşturulduğunu söyledi.

‘İl dışındaki Eğitim merkezlerinden oluşturulmuştur’

Adli, geçen sene bizzat Diyanet işleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’a bu iki bölgeye haksızlık yapıldığını bu haksızlığın bir an önce kaldırılması gerektiğini ve buna istinaden Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da geçen sene bu konuda bu iki bölgeye haksızlık yapıldığını ve bir dahaki sınavda bu haksızlığın ortadan kaldırılacağını söylediğini belirtti.

Abdi, “Ancak bu yılda yapılan 4/B sözleşmeli imam hatip Müezzin kayyum ve Kur'an kursu öğretici alım sınavında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki komisyonlar yine aynı şekilde il dışındaki Eğitim merkezlerinden oluşturulmuştur” dedi.

‘Öğrencilerin yerleşme şansının çok düşük olduğu aldığımız duyumlar içerisinde’

Bu konuyu bizatihi hükümetin il milletvekillerine il başkanına ilettiğini bu konuda kendisine basın açıklaması yapma tavsiyesi verildiğini söyleyen Adli, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sınava giren öğrencilere haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Bu nedenle 4/B sözleşmeli imam hatip Müezzin Kayyum ve Kur'an kursu öğreticisi sınavının hemen iptal edilmesini yeniden hakkaniyet çerçevesinde yapılmasını talep etmekteyim. Ayrıca bu bölgelerdeki komisyon başkanı ve üyeleri diğer illerden geldiklerinden dolayı bu bölgelerde sınava giren öğrencilerin puanları düşük tutulup, diğer bölgelerde sınava giren öğrencilerin puanı yüksek tutulduğundan dolayı bu bölgelerdeki öğrencilerin yerleşme şansının çok düşük olduğu aldığımız duyumlar içerisindedir.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza şöyle demek istiyorum, bu yapılan adaletsizliğin Başkanlığımıza yakışmadığını ve bu sınavın iptal edilmesini sınavın yeniden yakışacak şekilde yapılmasını ve puanları yüksek tutulan bölgelerin mercek altına alınarak neye dayanarak böyle yapıldığını açıklamasını talep ediyorum.

Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır bu bölgelerde yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için elinden geleni yaptığını biliyoruz, bu ayrımcılığı da göz önünde bulundurması gerektiğine inandığımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya el atmasını bu sınavın iptal edilmesini yeniden sınav yapılmasını talep etmekteyim. Saygılarımla” diye konuştu.