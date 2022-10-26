Dezenformasyon Yasası'nın ilk incelemesi tamamlandı

Yalan haberin önüne geçmek adına Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Komisyonu'ndan geçmişti.

Dezenformasyon Yasası olarak adlandırılan teklife, CHP tarafından itiraz geldi.

CHP, kanunun "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenan yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29'uncu maddesinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istedi.

İlk inceleme gerçekleşti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Esastan görüşülecek

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

Ensonhaber