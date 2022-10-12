'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Van'da 500 bin gençle buluştu

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde yaklaşık 40 kurum ve kuruluş tarafından 500 bine yakın genç ve öğrenci devlet teşviklerinin tanıtıldığı 36 stantta bilgi sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, 500 bine yakın ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ve aileler, yoğun ilgi gösterdi.

12'ncisi Van'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden 500 bine yakın genç ve öğrenci stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların katılım gösterdiği tanıtım günlerinde, kamu kurumlarına ait stantlarda tanıtımlar yapılarak, gençlerin; burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

KOSGEB'ten Ulusal Ajans'a, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığına, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan TÜBİTAK'a devletin 40'a yakın kamu kurumu ve kuruluşu uzman ekibiyle Vanlı gençlerle buluştu. Yoğun bir katılımın olduğu 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' 500 bine yakın genci ağırladı. Van'da 2 gün süren 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle birebir temas sağlanarak, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgilendirildiler.

'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterisi, 1 milyon istihdam projesi tanıtımı, canlı müzik, girişimcilik söyleşisi, tek kişilik tiyatro, mini konser, prim destek teşvikleri ve istihdam etkinlikleri, Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan konseri, bilgi yarışması, rock konseri, arıcılık teşvikleri, deney yap atölyesi ile 3D yazıcı görseli tanıtımı, uygulamalı ve deneyim paylaşımı ise yoğun ilgi gördü.

Vanbölgegazetesi