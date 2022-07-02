Devlet boş tarlayı kiraya verecek, hem işleten hem de eken kazanacak

1 yıl ekilmediği tespit edilen arazilerin ekilmesi sağlanarak arazi sahibine kira ödemesinde bulunulacak. Böylelikle toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacak.

GENEL 02.07.2022, 10:12
Devlet boş tarlayı kiraya verecek, hem işleten hem de eken kazanacak

Türkiye’de 3,5 milyon hektar civarında ekilmeyen arazi bulunuyor.

Tarıma elverişli toprak büyüklüğü 38 milyon hektar seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık yüzde 10’luk ekilebilir alanın boş durduğu dikkat çekiyor.

Ekilmemiş araziler dikkatle izlenecek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katıldığı bir toplantıda bu alanların kullanımına ilişkin devrim niteliğinde kararlar açıkladı.

Buna göre, ekilmemiş araziler dikkatle izlenecek.

1 yıl boyunca boş kaldığı tespit edilen arazilerin ekilmesi sağlanacak.

Arazi sahibine kira ödemesi yapılacak
Bunun karşılığında arazi sahibine kira ödemesi yapılacak.

Böylece miras yoluyla arazi sahibi olup, toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacak.

Planlı tarım
Düzenleme ile planlı tarıma geçiş için de adım atılacak.

Bu kapsamda üreticilere tarlasına ne ektiğini bildirme zorunluluğu getirilecek.

Ayrıca bitkisel üretim için uygulanan sözleşmeli tarım modeli hayvancılık için de uygulanacak.

Atıl olan alanlar üretime kazandırılacak
Mevzuat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Kirişci, “Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nedeniyle ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti sebebiyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunan vatandaşımıza ‘burayı ekip biçin’ diyeceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız.

Arsa sahiplerinin dikkatine
Bir de şöyle bir sorun var. Arsanız var, arsanızın üzerine ne olursa olsun bir bina inşa etmek istediğinizde 40 yerden izin alıyorsunuz ama aynı arsaya ağaç diktiniz, buğday ektiniz, arpa, yulaf yetiştirdiniz, Tarım İl Müdürlüğüne, ilçe müdürlüklerimize sorma mecburiyetiniz yok. Şimdi birinin bir faaliyette bulunup bildirmediği, diğerinin de bu üretim faaliyetinden haberdar olmadığı bir uygulamada siz neyi yöneteceksiniz? Dolayısıyla bunu da bir mevzuat açısından zorunluluk haline getiriyoruz. ‘Ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini, nerede üreteceğini ilgili kurumlara bildirmekle mükellefsin’ diyeceğiz.” dedi.

Cazip hâle getirilecek
Kirişci sözleşme tarım ile ilgili olarak da “Türkiye’de sözleşmeli üretimin en yaygın bilinen şekli şeker pancarı üretiminde. Bakanlık olarak göreve geldiğim günden itibaren daha önce taslak olarak duran çalışmayı yeniden gözden geçireceğiz. Gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal üretim faaliyetlerinde sözleşmeli üretimi mevzuata kavuşturacağız. Burada tarafların hukukunu korumakla mükellefiz. Ayrıca birtakım destekleri, bu tür sözleşmeli üretim yapanlara bir miktar daha yüksek tutup bu sözleşmeli üretimi cazip hâle getirme arzusundayız.” diye konuştu.

“Kadın ve gençlere desteklerimizi sürdüreceğiz”
Tekrar kırsala dönme çağrısında bulunan Bakan Kirişci, bu konunun kendileri için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kirişci, “Kadını kırsalda tutamadığınız zaman aileyi tutamıyorsunuz, aileyi tutamadığınızda da o özlemiş olduğunuz, arzuladığınız üretim hedefinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Bundan dolayı kırsal kalkınmaya da çok büyük önem veriyoruz. Bakanlık olarak kadın ve gençlere desteklerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ensonhaber

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