DEVA Partisi’nden Çatak’a ziyaret

Çatak İlçe Başkanı Hakkı Baysal’ın ev sahipliğinde yapılan ziyaretlerde İl Başkanı Erdinç Peker, DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatarak esnafın derdine deva olacaklarını, DEVA Partisi kadroları ile birlikte ülkenin en başarılı olduğu dönemden daha iyisini yakalayacaklarını, toplumun her kesiminin topyekun zenginleşeceğini ifade etti.

Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar, DEVA Partisi’nin kendilerini işyerlerinde ziyaret ederek sorun ve talepleri bire bir dinlenmesinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinin akabinde Erdinç Peker ve yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatak İlçe Başkanlığı ve Çatak Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Gerçekleştirdikleri ziyaretler sonrasında açıklama yapan Van İl Başkanı Erdinç Peker şunları kaydetti, “Ekonomik kaos ne yazık ki Çatak ilçemizde de kendisini fazlasıyla hissettiriyor.

Esnaf derdini anlatacağı, sorunlarına çözüm arayacağı hükümet kanadından kimseye ulaşamadığından dert yanıyor. 2022 yılında olmamıza rağmen tüm mahallelerimizin en temel ihtiyacı olan yol ve içme suyu bir çok köyde henüz tamamlanmamış. Birçok mahallede elektrik, telefon ve internet yok. Haliyle bu mahalleler kaderleri ile baş başa bırakılmış. Bu mahallelerin dünya ile irtibatları tamamen kesilmiş, aileler şehirde olan, askerde olan, öğrenci olan çocuklarından hiçbir şekilde haber alamıyorlar. Sorunları yerinde tespit eden ekiplerimiz ile Çatak’ta olan tüm sorunları sürat ile çözecek bir yönetim kadrosuna sahibiz” dedi.