DEVA Partisi’nden açılışa davet
DEVA Partisi Van İl Başkanlığı, 6 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan Van İl Başkanlığı binası açılışı için esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İkram Dinçer, Van İl Başkanı Erdinç Peker, il ve ilçe yöneticileri ile birlikte Cumhuriyet Caddesi’nde açılış broşürlerini dağıtarak Van halkını açılışa davet ettiler.
Açılış programı saat 17:00’de Halkın yoğun ilgisinin olduğu gözlenen ziyaretlerde partililer, programa davet edilen esnaf ve vatandaşların açılışa katılım konusunda sözlerini aldı.
6 Ağustos Cumartesi günü Van’a gelecek olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erciş programının ardından Van İl Başkanlığı binasının açılışına katılacak. Genel Başkan Ali Babacan’ın katılacağı açılış programı, saat 17:00’de Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasında olacak.
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