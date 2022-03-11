DEVA Partisi Van İl Başkanı Semra Odabaşı'na yeni görev!

DEVA Partisi Van İl Başkanı Semra Odabaşı Genel Merkez İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilirken, Odabaşı'nın yerine ise kısa sürede gerekli atamaların yapılacağı öğrenildi.

DEVA Partisi Van İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “DEVA Partisi Van İl Başkanımız Sayın Semra Odabaşı, Genel Merkez İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığımız bünyesinde görevlendirilmiştir. Sayın Odabaşı’na bu zamana kadarki çalışmaları için teşekkür eder; yeni görevinde başarılar dileriz. Boşalmış olan Van İl Başkanlığı ve yönetim için kısa sürede gerekli atamalar yapılacaktır” denildi.

SEMRA ODABAŞI KİMDİR?

Semra Odabaşı, 1959 yılında Van’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Van’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi’nde İktisat Bölümü ön lisans ve Medya ve İletişim lisans bölümlerini; Van Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü tamamladı. YYÜ’de Kariyer ve Meslek Danışmanlığı yüksek lisans eğitimine devam etmekte. Uzun yıllar Türkçe ve sınıf öğretmenliği yapan Odabaşı, TRT’de spikerlik yaptı; Eğitim, Kültür ve Çocuk programları hazırladı ve sundu. 2000 yılında YYÜ’de Radyo ve Televizyon Bölümü’nde ders vermeye başladı.

Kendi kurduğu kültür merkezinde çocuklar için bale, piyano ve İngilizce dersleri sundu. Van’da yabancı dil kursu ve kolej kurarak birçok öğrenciye burslu eğitim verdi. Kurduğu dernek ile AB projeleri yürüttü. Van kültürü ile ilgili belgeseller hazırladı. Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Dezavantajlı kadınlar için eğitimler verip atölyeler kurdu. Uluslararası sempozyumlarda çocuk ve medya üzerine bildiriler yayınladı. Evli ve iki çocuk annesidir.

Bölgegazetesi