DEVA Partisi'nin Van yönetimi kamuoyuna tanıtıldı

İki ay önce DEVA Partisi Van İl Başkanlığına atanan Erdinç Peker, liyakatli yeni bir yönetimle ilerlemeye devam ediyor. Son zamanlarda ise üye sayısında da iyi bir çıkış yakalayan Başkan Peker, yeni yönetimiyle beraber iyi işler yapacaklarının altını çizdi.

GENEL 20.06.2022, 10:19
DEVA Partisi'nin Van yönetimi kamuoyuna tanıtıldı

Yeni yönetimiyle yeni İl Başkanlığı binasında basın karşısına geçen DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, kent ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, partideki 40 kişilik yeni kadrosunu tanıttı. Göreve geldiği günden bu güne üye sayısında iyi bir çıkış yakalayan Başkan Peker, yeni oluşumuyla da daha da başarılı olacaklarının altını çizdi. Programa il başkanı, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları ve parti teşkilatı katıldı.

DEVA’NIN YENİ KADROSU VAN’A SES GETİRECEK DEVA

Partisi Van İl Başkanlığı toplantısında konuşan Başkan Peker, “Yeni yönetimimizle daha iyi işler yapmaya gayret edeceğiz. Çünkü hizmet yapmaya geldik. Göreve geldiğim süre zarfında mekânsal sorunumuzu çözdük.

İl yönetim kurulumuzu belirleme çabasına geçtik. Bu kurulu belirlerken de önceliğin halka hizmet olduğunu söyledik. Bu kadromuzla ilimizi ülke genelinde layıkıyla temsil edeceğiz. Pırıl pırıl kadroları ülkeye deva olabilecek niyetiyle bu çatı altında toplamaya çalıştık. Kurulurken tek hedefimiz vardı; o da iktidar olmak, bizim muhalefet olmak gibi bir niyetimiz yoktur. Laf yapan değil, iş yapan bir parti olacağız. Parti olarak çoğulculuğa, demokrasiye ve özgürlüğe önem veriyoruz.” dedi.

“VAN’DA HEDEFİMİZ 10 BİN ÜYE SAYISI”

Peker; “13 ilçenin 11’inin atamalarını tamamladık. Saray ve Edremit ilçemizde eksiklik var. Yakın zamanda ise bunları da tamamlayacağız. Üye konusunda da ciddi adımlar atıyoruz. Göreve geldiğimizde bin 600’lerde olan üye sayımızı 3 bin bandına çıkardık ve yeni yönetimle de 10 bin bandına çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“BİZ VAN SEVDALISIYIZ”

Van’daki uçuş sorunuyla ilgili de konuşan Peker, “Yakın zamanda Van’daki havayolu ulaşım problemi gündemde sıkça yer alıyor. Siyasi sebeplerden dolayı bu sorun çözülmez bir hal aldı. Ülkenin her tarafı ne zaman ki eşit şartlarda değerlendirilirse bu problemler son bulacak. Biz Van sevdalısıyız, bu kent için her şeyi yapmaya hazırız.” Şeklinde konuştu.

‘’DOĞRUYU SÖYLEMEKTEN, ÖZGÜR YAŞAMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ’’

Yakın zamanda meclisten geçen Basın Yasası’na da değinen İl Başkanı Peker ; ‘’Değerli Basın mensubu arkadaşlarım, yakın zamanda mevcut iktidar ve onun ortağının oylarıyla meclisten geçen, sizi birebir ilgilendiren bir basın yasası mevcut. Bu basın yasası siz kıymetli basın mensuplarını susturma ve sizleri bir devlet memuru gibi çalıştırmaktan ibarettir.

Daha önce Adalet Bakanı ‘’Tweet atabilirsiniz ama içi boş olmak şartıyla’’ minvalindeki sözleriyle önce toplumu susturmaya çalıştılar, şimdiki basın yasasıyla da sizleri susturmaya çalışıyorlar. Ama inanıyorum ki ne biz, ne de sizler susmayacağız, doğruyu konuşmaktan, doğruyu söylemekten, özgür yaşamaktan hiçbir zaman geri durmayacağız. Basın mensuplarına buradan DEVA Partisi Van İl Başkanı olarak sözümüz olsun; Bizim iktidarımızda basın hiçbir zaman susmayacak, işini özgürce yapacak. Çünkü bizler biliyoruz ki basın özgür olmalı, rahatça yazabilmelidir.’’ dedi.

Van Bölge Gazetesi

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