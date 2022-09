DEVA Partisi Muradiye ilçe binası hizmete açıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Van İl Başkanlığı, çalışmalarına hızla devam ediyor. DEVA Partisi Muradiye İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışı partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılışa partililerin yanı sıra, ilçede bulunan bazı STK’lar da katıldı.

“13 İLÇEDE TEŞKİLATLANDIK”

Açılışta konuşma yapan Van İl Başkanı Erdinç Peker, “Kıymetli misafirlerimiz, açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben bu açılış vesilesiyle hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi DEVA Partisi’nin bayrakları, tabelaları kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin her yerinde bulunmaktadır. Biz de Van ili olarak on üç ilçemizin on üçünde de teşkilatlandık. İki yıllık bir parti olmamıza rağmen bugün itibariyle ülkemizin birçok yerinde teşkilatlanmış bulunmaktayız.

Bize her yerde soruyorlar ; ‘Nasıl oldu da iki yıl içinde, bu kadar kısa bir süre zarfında teşkilatlandınız?’ Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve DEVA Partisi’nin kıymetli kadrolarının geçmişleri pırıl pırıl, Ali Babacan’ın geçmişteki başarıları, kendi döneminde Türkiye’yi en üst seviyelere getirmesine hem Muradiye, hem Van ve hem de Türkiye şahit olmuştur. Genel Başkanımıza, parti kadrolarımıza olan bu güven bize gösterdi ki DEVA damlaları ülkemizin her tarafında büyüdü, sel oldu ve şu an gürül gürül akmaya da devam ediyor. Sizler emin olun ki yakın zamanda bu sel tüm barajları yıkıp aşacaktır” dedi.

“MERALARIMIZ YENİDEN CANLANACAK, HAYVANLARIMIZ ARTACAK”

Muradiye ilçesinin tarım ve hayvancılığa elverişli zengin topraklarının olduğunu, bu zenginliğin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Peker, “Kıymetli Muradiyeliler, ilçe başkanınız Sultan Ali Bilici Bey, sizler için çok gayretli bir şekilde çalışıyor, Muradiye’nin sorunlarını bizlere defaatle iletiyor. Tamamen Muradiye’yi ilgilendiren bir eylem planımız var, ‘Tarım eylem planı’. Üzülerek söylüyorum ki hükümetin, iktidarın yanlış politikalarından dolayı bugün hiçbir çiftçimiz mazot, gübre alamaz durumda.

Hayvancılık ile uğraşan hiçbir kardeşimiz yem alamaz durumdadır. Bizler bu eylem planımızda açıkça yazdığımız üzere DEVA iktidarında çiftçilerimize verdiğimiz mazotun vergisini devlet tarafından karşılayacağız. Bizler DEVA iktidarında çiftçilerimizin kullandığı gübrenin yarısını karşılayacağız.

Yine bizler DEVA iktidarında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın kullandığı yemin yarısını devlet tarafından karşılayacağız. Emin olun ki DEVA iktidarında Muradiye halkı da Van’da da ve Türkiye’nin her tarafında, çiftçilerimizle, hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımız da işlerini güzel bir şekilde yapacaklardır. Meralarımız canlanacak, hayvanlarımız yeniden artacaktır.

Az önce ilçe başkanımızın çok gayretli çalıştığını söyledim, bununla beraber ilçe teşkilatlarımıza da çok iş düşüyor. Birincisi çok çalışacaksınız, ikincisi gittiğiniz her yerde DEVA Partisi’ni ve eylem planlarımızı sabırla anlatacaksınız. Üçüncüsü ve en önemlisi herkesi DEVA Partisi çatısı altında toplamaya, üye kaydı yapmaya davet edeceksiniz. Özverili çalışmalarınız için hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Peker, Muradiye İlçe Başkanı Sultan Ali Bilici ve beraberindeki heyet, Muradiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Yılmaz’ı, ardından Muradiye Şoförler Odası Başkanı Mehmet Nesim Solmaz’ı ziyaret etti. Akabinde Hastane ve Emniyet Caddesi esnaflarıyla bir araya gelen partililer, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini sundu. BİLİCİ:

“MURADİYE, ARI KOVANINA ÇOMAK SOKACAK”

DEVA Partisi Muradiye İlçe Başkanı Sultan Ali Bilici, ilçedeki vatandaşların DEVA Partisi’ne büyük bir teveccüh ile yaklaştıklarını, ilçede partilerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Partimizin yeni hizmet binasının halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Açılışımıza iştirak eden muhtarlarımıza, kanaat önderlerimize ve tüm Muradiyelilere teşekkür ederim. İlçemizde çeşitli ziyaretlerde bulunan başta İl Başkanımız Sayın Erdinç Peker ve heyeti, ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarına sonsuz şükranlarımı sunarım.

Biz Muradiye’de en aktif olan siyasi partilerin başında geliyoruz. Çünkü DEVA yapması gerekeni yapıyor. Muradiye’mizin bugüne kadar gördüğü ‘Üvey evlat’ muamelesinden duyduğu bıkkınlıktan dolayı heyetimizle beraber yaptığımız esnaf ve STK ziyaretlerinde de gördüğümüz gibi halkımızın büyük bir teveccühüne mazhar olduk.

Anlaşıldı ki bu Pazar seçim olsa Muradiye DEVA diyecek ve yine tabiri caizse Muradiye birçok arı kovanına çomak sokacak. En son 2019’da yapılan nüfus sayımından bu güne 50.296 olan nüfustan bugün 9000 kişi geriledik ve buna paralel olarak belediye gelirlerinin de düşüşte olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca biz DEVA iktidarında ilçemizde kapatılan, taşınan tüm kamu kuruluşlarını tekrardan Muradiye’ye kazandıracağız diyoruz.

Muradiye’nin sanayileşmesi için, turist ziyaretlerinin artması için, ilçemizin çöpten arınması, susuzluktan kurtulması, tarım arazilerinin, Muradiye Ovası’nın can damarı olan tarımın bir an önce canlandırılması ve ilçemizden çıkan kaynak sularının başka yerleri değil de Muradiye’nin arazilerini beslemesi ve çorak toprakların bir an önce tarıma kavuşturulması için mücadele edeceğiz. DEVA Partisi kadrolarının Muradiye’miz için elinden geleni yapacağına inanmasını istiyoruz, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.