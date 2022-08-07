DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da partililerle bir araya geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da partililerle bir araya geldi.

GENEL 07.08.2022, 17:33 07.08.2022, 17:49
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da partililerle bir araya geldi

Edremit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Babacan, Muş ve Van'da 3 günlük yoğun bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini birinci ağızdan dinlediklerini belirten Babacan, Van Gölü'nde kirlilik sorununun yaşandığını, çevre meselelerinin önemini koruduğunu aktardı.

Ekonomiden sonra en önemli konunun adalet olduğunu ifade eden Babacan, her alanda eylem planları hazırladıklarını, bu planların seçimlerden sonra yapacaklarının kapsamlı anlatımı olduğunu bildirdi.

Toplam 11 eylem planı hazırladıklarını, 11'nin de hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Babacan, "Turizmden tutun sanayiye kadar, 3-18 yaş eğitimden tutun dış politikaya kadar geniş bir alanda hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Böylece ilk defa bir siyasi parti seçimlerden önce, seçimlerden sonra yapacaklarını bu kadar detaylı bir şekilde ortaya koymuş oluyor." dedi.

Babacan ve beraberindekiler programın ardından kentten ayrıldı. AA

#ali babacan
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