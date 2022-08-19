DEVA Partisi, esnaf ve işçilerle bir araya geldi

DEVA Partisi Van Teşkilatı, Ordu Caddesi, Sarı Mehmet Efendi Sokak’ta bulunan İşçiler Kahvesi’nde esnaf ve işçiler ile kahvaltıda buluştu.

“BU HÜKÜMDARLIĞA ARTIK SON VERMEMİZ LAZIM”

İşçilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker,“Biz DEVA Partisi’nden, Ali Babacan’ın partisinden geliyoruz. Niye buradayız? Niyetimiz sizlerden oy istemek değil, böyle bir derdimiz yok. Önce siz bizi tanıyın, bizler sizleri tanıyalım ve eğer ki bizler sizleri ikna edebilirsek daha sonra oyunuzu istemeye geleceğiz. Ama öncelikle bizleri tanımanızı istiyoruz.

Ben görüyorum ki hepiniz işçisiniz, günübirlik çalışıyorsunuz. Bizlerin niyeti size iş vermektir. Buradaki arkadaşlarımızla konuştum, hiç birinin düzgün bir işi yok. Bir gün çalışıyor, on gün eve ekmek götüremiyorlar. Yıllardır devam eden bu hükümdarlığa artık son vermemiz lazım. Bunu el birliğiyle yapmamız lazım. Sizler bizlere destek olacaksınız, bizler de inşallah bu kötü düzeni bozacağız. Nasıl bozacağız? Sizlere iş vererek, artık evinize rahat bir şekilde ekmek götüreceksiniz. Sizlerin tüm sıkıntılarınızın farkındayız.

Her yerde derdinizi rahat bir şekilde anlatmanızı istiyor. Biz de elimizden ne geliyorsa sizlere yardımcı olalım. Bizler sadece seçim döneminde gelip burada çay içip daha sonra Ankara’ya gidip arkamızı dönmeyecek, her daim yanınızda olacağız. Ama sizlerin de kendini sürekli hatırlatması lazım. Nasıl hatırlatacaksınız? Partimize gelerek, bizi telefonla arayarak, bir sıkıntınız olduğunda yanımıza gelerek. Eğer ki bizim elimizden bir şey geliyor da yardımcı olmuyorsak o zaman sırtınızı dönüp gidebilirsiniz. Bize destek olup önümüzü açmanız lazım, bize destek olun ki el birliğiyle bu düzeni bozalım” dedi.

“İNSANLARIN SİZİ KANDIRMALARINA MÜSAADE ETMEYİN”

DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker konuşmasının devamında, “Birçok arkadaş bize şunları söylüyor; ‘Ben devletten yardım aldım, acaba keserler mi?’ Hiç kaygınız olmasın, devlet şu an sizlere verdiği yardımlardan vergi kesiyor. Bizler geldiğimiz zaman, Ali Babacan bu hükümeti kurduğu zaman yapılan yardımların daha fazlası sizlere verilecek ve yapılan yardımlardan kesilen vergiler kaldırılacak.

Bunları unutmayın, korkmayın, insanların sizleri kandırmasına da müsaade etmeyin. Buradaki işçi kahvesine uğramayanımız yoktur, hepimiz birbirimizin halini anlıyoruz. Sizler ne sıkıntı yaşıyorsanız emin olun ki bizler de aynısını yaşıyoruz. Bu problemleri biliyoruz ve yine bu problemleri beraber çözeceğiz. Sizlere düşen tek bir iş vardır o da bize destek olmak. Bize de düşen sizi hiçbir zaman unutmamak” ifadelerini kullandı.