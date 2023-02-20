Depremzedelere yapılacak yardımlar: İçişleri Bakanlığı 7 soruya cevap verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yapılacak olan yardımlara dair merak edilen sorular, İçişleri Bakanlığı tarafından cevaplandı.

GENEL 20.02.2023, 09:47
Depremzedelere yapılacak yardımlar: İçişleri Bakanlığı 7 soruya cevap verdi

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6'lık büyük depremlerin ardından vatandaşların yardım seferberliği sürüyor.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor.

Depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin 7 soru
Bu süreçte depremzedeler tarafından en çok merak edilen konu ise, afetzedelere devlet tarafından yapılacak yardımlar oldu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin soruları ve cevaplarını paylaştı.

Sıkça sorulan 7 soru ve yanıtları şu şekilde:

1- Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.

Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.

2- Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

3- Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?
İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.

4- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları il valiliklerince alınacaktır.

5- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?
Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanmaktadır.

6- Barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?
İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.

7- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi?
Afetzedenin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır.

Ensonhaber

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