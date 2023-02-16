Depremzedelere 10 bin liralık destek ödemeleri başladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı..

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde 35 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, konutları hasar gören depremzedeler de çadır kentlere yerleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı konuşmasında, ilk etapta her aileye 10 bin lira ödemeye yapılacağını duyurmuştu.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça Hane Başı Destek Ödemeleri'nin yapılacağı bildirildi.

Hasar tespiti tamamlanan 337 bin 933 hanenin ödemeleri başladı

Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.

Ödemeler için herhangi bir başvuru şartı aranmamakta

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.

Ensonhaber