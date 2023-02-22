Depremler sonrası kritik hamle: İki yeni kurum geliyor...

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, siyasi partiler seçimlere yönelik tüm hazırlıklarını yeniden gözden geçirmeye başladı. AK Parti’de de bu kapsamda önceki kampanya içeriklerinin tamamı askıya alınarak, depremin yaralarının sarılmasının ön planda olacağı yeni bir süreç için hazırlık yapılıyor.

AK Parti kurmayları, kalıcı konutlar yapılana kadar Türkiye’nin en önemli gündeminin bundan sonra depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar olacağına dikkat çekiyor.

Parti yöneticilerinin yaptığı değerlendirmelerde, "Türkiye’de 6 Şubat’tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanması gerekecek. ‘Kampanya’ denmesi de çok doğru olmaz. ‘Depremin etkilediği şehirleri nasıl yeniden ayağa kaldıracağız?’, ‘Yaraları hızla nasıl saracağız?’, ‘Memleketlerini terk edenleri nasıl geri getireceğiz?’ gibi başlıklarda sil baştan bir gündem olması lazım" görüşü ön plana çıktı.

AK Parti kurmayları, deprem bölgesinden 3 milyona yakın insanın başka şehirlere gittiğini tahmin ettiklerini, bu kişilerin yeniden şehirlerine dönmesinin altyapısının kurulacağını kaydetti.

'AFET BAKANLIĞI' VE 'DEPREM BİLİM KURULU'

AK Parti’nin gündeminde önümüzdeki süreçte 'Afet Bakanlığı' kurulması, sürekli aktif bir şekilde görev yapacak 'Deprem Bilim Kurulu'nun hayata geçirilmesi gibi öneriler de var.

Haber7