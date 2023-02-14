Depremin 198’inci saatinde mucize kurtuluşlar
Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde 3 kişi enkazından sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Depremler, 10 ili etkiledi.
Umutlar yeşerdi
Binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi yaralı olarak kurtuldu.
Yine binlerce binanın yıkıldığı deprem bölgesindeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
198'inci saatte 2 kişi sağ çıkarıldı
Depremin 198'inci saatinde umutları bir kez daha yeşerten anlar yaşandı.
17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, Kahramanmaraş'taki 8 katlı Pınar Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.
Oluşturulan insani koridorla çıkarılan Muhammed Enes, hastaneye sevk edildi.
"İyiyim" dedi
Enes’in şuurunun açık olduğu ve gazetecilerin "nasılsın" sorusuna "iyiyim" cevabını verdiği görüldü.
Muhammed Enes’ten 15 dakika sonra ağabeyi olduğu belirtilen 20 yaşındaki Abdülbaki de kurtarıldı.
Enkazda ekiplerin çalışması sürüyor.
199'uncu saatte kurtarıldı
Bir mucize haber daha Adıyaman'dan.
Fırat Apartmanı'ndan ses alan ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin depremin ardından 199'uncu saatte kurtarıldı.
Gencin kurtarılışı sonrasında, ekipler sevinçle birbirine sarıldı.
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