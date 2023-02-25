Depremde ölenlerin ailelerine emekli aylığı bağlanacak! Emekli aylığı için aranan şartlar neler?

Tarih 6 Şubat 2023.. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Deprem 11 şehirde büyük yıkıma neden olurken, AFAD'ın son açıkladığı rakamlara göre 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Peki ölenlerin eşleri ve çocuklarına emekli aylığı bağlanacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, o soruya cevap verdi: Evet bağlanacak ama şartları var... İşte o şartlar...

Kahramanmara merkezli iki büyük depremin ardından AFAD'ın açıklamasına göre 25 Şubat 2023 Cumartesi gününe kadar, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Yüz binden fazla konut yıkıldı.

Depremde ölenin yakınlarına emekli aylığı bağlanır mı?

Deprem çok büyük bir yıkım ve can kaybına neden olurken, geride kalanların yarasını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Depremzede vatandaşlara nakdi yardımlar yapılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise, depremzedelere emekli aylığı bağlanabileceğini ancak bunun için bazı şartların yerine getirilmiş olmasının şart olduğunu söyledi.

Depremde ölenin eşi, çocuğu, anne ve babasına aylık bağlanır

Depremde hayatını kaybedenlerin eş, çocuk, anne ve babasına emekli aylığı bağlanacağını belirten Özgür Erdursun, bunun şartlarını da şöyle sıraladı:

İşte depremzedeye emekli aylığı için aranan şartlar

Depremde hayatını kaybedenlerin;

*SSK'da 900 gün

*Bağ-Kur'da 1800 gün

*Emekli Sandığında 1800 gün primleri varsa

*Prim gün şartını taşıyan depremde vefat eden kişilerin SGK'ya yazılı müracaat ile eşleri, çocukları, anne ve babalarına aylık bağlanır...

Özgür Erdursun, "Bu depremde de 360 gün uygulanması gerekir" diyerek 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Sosyal Sigortalar Kanunu'na eklenen Kanun Hükmünde Kararname'yi paylaştı. O kanuna göre kimler malul ve emekli aylığı ayabiliyor?

Yasaya eklenen göre, deprem nedeniyle malul kalan yani özürlü kalan sigortalılar ile depremde hayatın kaybeden sigortalıların en az 12 ay veya 360 pirim ödemiş olmaları durumunda yakınlarına emekli aylığı bağlanıyordu.

internethaber