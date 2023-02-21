Deprem uzmanı Naci Görür, bir sonraki depremin şehrini açıkladı! Sırada o iller var...

Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı. Hatay'da meydana gelen deprem sonrası birçok bina yıkıldı ve can kaybı meydana geldi. Yeni bir depremin meydana gelmesi ile birlikte tüm ülkeyi korku yeniden sardı. Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili açıklamada bulundu. Görür, "Beklediğimiz depremdi" diyerek, korkutan açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

GENEL 21.02.2023, 10:36
Deprem uzmanı Naci Görür, bir sonraki depremin şehrini açıkladı! Sırada o iller var...

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüküğünde iki deprem birçok binada yıkıma ve can kaybına neden oldu. Hatay'daki deprem çevre illerde de hissedilerek ülkede korku ve paniğe neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken deprem uzmanlarından art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başta Prof. Dr. Naci Görür olmak üzere, deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Adana ve Kıbrıs'a dikkat"

Prof. Dr. Naci Görür: Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi. Zamanını bilmiyorduk tabii ki ama bu bölgeye dikkat edin dedik. Ben şu anda daha büyük deprem beklemiyorum. Bir Adana kaldı. Adana'da da bu deprem gerçekleşirse, Doğu Anadolu fayı büyük ölçüde enerjisini boşaltmış olacak. Bingöl'e kadar olan kısımda, Hatay ve Kahramanmaraş'ta daha büyük bir deprem beklemiyorum. Biz Kıbrıs'ta da bu depremlerden sonra hareketlilik olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle kuzey tarafta hareketlenme olmuş olabilir. Özellikle Adana ve Kıbrıs arasında bir deprem meydana gelirse, Doğu Anadolu fayı uykuya geçebilir.

"Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir"

Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz: Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."

" Hatay baştan başa kırıldı"

Şükrü Ersoy: Bu yeni bir deprem. Artçı bir deprem olması için önceki depremlerle aynı yerde olması gerekiyor. Kaç günden beri binalara girmeyin diye uyarılıyordu. Bundan sonra yaşanacak artçılar bunlara yakın olacak. Hatay baştan başa kırıldı. Ben normal şartlarda Hatay’da daha büyüğünü beklemiyorum.

"Bu bölgenin bu gecelerde tetikte olması lazım"

Doç. Dr. Bülent Özmen: 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem oldu. Fay izi takip edildiğinde bugün meydana gelen depreme kadar kırık uzanmamıştı. Bu deprem 6 Şubat depremlerinin tetiklemesi sonucu meydana geldi. Bu ve buna benzer depremlerin bölgede olma olasılığı vardı. Antakya fayının Kıbrıs'ın güneyinden ileriye doğru gittiğini biliyoruz. Bu depremle fayın tamamın kırılıp kırılmadığını söylemek pek mümkün değil. Kırılmayan fayın ne zaman kırılacağı da belli değil. Ancak bu fayda da 6 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyleyebiliriz. Bu bölgenin bu gecelerde tetikte olması lazım. 

Süperhaber

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