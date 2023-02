Deprem sonrası tüm dünyadan destek mesajları yağıyor! "Seferber olmuş durumdayız"

Dünya Türkiye için seferber oldu, depremin yaralarının sarılması için destek mesajları ardı ardına geliyor. Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve birçok Avrupa ülkesi yardım için harekete geçti. Liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye taziye mesajları gönderdi.

"RUSYA: 2 ADET İL-76 UÇAĞI GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Dünyadan Türkiye'ye gelen destek mesajları şu şekilde:

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır." Bakanlığın açıklamasında ayrıca Bakan Kurenkov'un "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır" ifadelerine de yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk halkına ve Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Türkiye ve Suriye'de Çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı depremi üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardıma hazır.

"NATO DESTEK İÇİN SEFERBER OLMUŞ DURUMDA"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye’de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır.

Avrupa Komisyonu, sitesinden yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sahadaki ilk müdahale ekiplerini desteklemek için Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Romanya'dan 10 ‘Şehirde Arama ve Kurtarma’ ekibi hızla seferber edildi. İtalya ve Macaristan da kurtarma ekibi göndermeyi Türkiye'ye teklif etti. AB'nin Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi, gerekirse daha fazla desteği koordine etmek için Türkiye'deki yetkililerle doğrudan temas halinde.”

AB’nin Copernicus uydu sisteminin de acil durum haritalama hizmeti sağlamak üzere aktif hale getirildiği belirtilen açıklamada, AB’nin ayrıca insani yardım programları aracılığıyla Suriye’de etkilenenleri de desteklemeye hazır olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus: DSÖ'nün acil tıbbi müdahale ekipleri, bu sabah Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen savunmasız durumdaki yaralılara temel tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçti.

"AVRUPA'NIN DESTEĞİ YOLDA"

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra: Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberleriyle sarsıldık. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve yaralı çok sayıda Türk ve Suriyeli ile birlikte. Hollanda, Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis ve askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşmaktadır.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: Duygu ve düşüncelerimiz depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Ortaklarımızla yardım sağlamaya hazırız” dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Türk halkı ve Suriye ile tam dayanışma içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile yas tutuyoruz. Avrupa’nın desteği yolda ve her koşulda yardım etmeye hazırız.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en derin başsağlığı dileklerimi ilettim. Türkiye'nin ortağı ve AB'nin bir parçası olarak yardım teklif ediyoruz.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve derhal yardım gönderecek.

ALİYEV: HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor; size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum. Allah rahmet eylesin.

Çin Türkiye Büyükelçiliği: Bu zor dönemde tüm kalbimiz Türk halkının yanındadır. Çin, tüm yardımları sağlamaya hazır.

Japonya Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletti ve bilgi toplandıktan sonra gereken yardımların sunulacağını ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak ilgili tüm otoritelere tıbbi yardım, arama kurtarma desteği vermek üzere hazırlanmaları için talimat verdiğini açıkladı. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in tüm vatandaşları adına, bölgemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk halkına bu zor zamanda taziyelerimi bildiririm." ifadelerine yer verdi. İsrail'deki ilgili tüm otoritelere tıbbi yardım, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere hazırlanmaları için talimat verdiğini aktaran Netanyahu, İsrail Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türk mevkidaşlarıyla iletişim halinde olduğu ve ilgili heyetin "en kısa süre içinde yola çıkması için çalışmalarını tamamlayacaklarını" kaydetti.

Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

